Министр спорта Подмосковья: Деньги «Химкам» выделить несложно, но хочется не потеряться в РПЛ

Министр спорта Московской областиобъяснил, в чем заключается проблема с выходомв РПЛ.

Ранее он заявил, что «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля.

«Да можно и с бюджетом в 350 миллионов играть достойно. Все зависит от подбора исполнителей.

Заработать еще 150 на букмекерах, спонсорах, телеправах и так далее. Получится 500 миллионов.

Сейчас мы обыгрываем "Оренбург", "Рубин", "Урал". Это не сенсация, а грамотный подбор игроков и тренерская мысль.

За оставшиеся два дня мы просто поймем наши силы и возможности. Мы же тоже советуемся с различными футбольными экспертами.

Все нужно взвесить, посчитать контракты, понять, кого мы можем приобрести. Многофакторный анализ.

Деньги выделить-то несложно. Мы все-таки Московская область. Но хочется еще и не потеряться в РПЛ.

Не все зависит от нашего желания, нужно еще и реально понимать свои возможности. Это сложная штука.

Поэтому мы и проводим консультации. Хотим принять взвешенное решение, чтобы нас потом те же болельщики не обвинили...

Надеюсь, что точка будет поставлена в среду. У нас пока еще есть время», — приводит слова министра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» заняли второе в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2019/20.

По спортивному принципу красно-черные должны сменить в РПЛ «Крылья Советов», которые финишировали на 15-м месте. 0