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    Министр спорта Подмосковья: Деньги «Химкам» выделить несложно, но хочется не потеряться в РПЛ

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    Министр спорта Московской области Роман Терюшков объяснил, в чем заключается проблема с выходом «Химок» в РПЛ.

    «Химки»
    «Химки»

    Ранее он заявил, что «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля.

    «Да можно и с бюджетом в 350 миллионов играть достойно. Все зависит от подбора исполнителей.

    Заработать еще 150 на букмекерах, спонсорах, телеправах и так далее. Получится 500 миллионов.

    Сейчас мы обыгрываем "Оренбург", "Рубин", "Урал". Это не сенсация, а грамотный подбор игроков и тренерская мысль.

    За оставшиеся два дня мы просто поймем наши силы и возможности. Мы же тоже советуемся с различными футбольными экспертами.

    Все нужно взвесить, посчитать контракты, понять, кого мы можем приобрести. Многофакторный анализ.

    Деньги выделить-то несложно. Мы все-таки Московская область. Но хочется еще и не потеряться в РПЛ.

    Не все зависит от нашего желания, нужно еще и реально понимать свои возможности. Это сложная штука.

    Поэтому мы и проводим консультации. Хотим принять взвешенное решение, чтобы нас потом те же болельщики не обвинили...

    Надеюсь, что точка будет поставлена в среду. У нас пока еще есть время», — приводит слова министра «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что «Химки» заняли второе в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2019/20.

    По спортивному принципу красно-черные должны сменить в РПЛ «Крылья Советов», которые финишировали на 15-м месте. 0

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