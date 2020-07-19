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    Полузащитник «Химок»: Эмоций нет, мы все оставили на поле

    Футбол Химки Урал Кубок России Футбол России
    Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал победу в 1/2 финала Кубка России над «Уралом» (3:1).

    Александр Трошечкин
    Александр Трошечкин

    «Эмоций нет. Мы все оставили на поле — и, можно сказать, сами от себя в приятном шоке! Мы слишком долго шли к этой игре, и здорово, что добились такой красивой победы!

    Очень рад, что забил! Первый свой момент я не использовал, но во втором Саша Смирнов сделал удобную скидку, и мне оставалось только попасть.

    Мы чувствовали поддержку не только из Химок, но и здесь — на Урале! Спасибо нашим болельщикам, которые смогли добраться до Екатеринбурга и гнали команду вперед весь матч!

    Сергей Николаевич в перерыве сказал правильные слова, чтобы мы не обращали внимания на счет и не расслаблялись. Было важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

    Приятно, что мы повторили лучшее достижение клуба 15 лет назад, но останавливаться на этом не хотим. Очень хочется его улучшить!

    Мне было 9 лет, когда "Химки" в первый раз вышли в финал Кубка, и большинство парней из нашей команды были в этом же возрасте.

    У нас молодая, но амбициозная команда — как и тогда»— цитирует игрока сайт «Химок». 0

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