Полузащитник «Химок»: Эмоций нет, мы все оставили на поле

Полузащитник «Химок»прокомментировал победу в 1/2 финала Кубка России над «Уралом» (3:1).

«Эмоций нет. Мы все оставили на поле — и, можно сказать, сами от себя в приятном шоке! Мы слишком долго шли к этой игре, и здорово, что добились такой красивой победы!

Очень рад, что забил! Первый свой момент я не использовал, но во втором Саша Смирнов сделал удобную скидку, и мне оставалось только попасть.

Мы чувствовали поддержку не только из Химок, но и здесь — на Урале! Спасибо нашим болельщикам, которые смогли добраться до Екатеринбурга и гнали команду вперед весь матч!

Сергей Николаевич в перерыве сказал правильные слова, чтобы мы не обращали внимания на счет и не расслаблялись. Было важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

Приятно, что мы повторили лучшее достижение клуба 15 лет назад, но останавливаться на этом не хотим. Очень хочется его улучшить!

Мне было 9 лет, когда "Химки" в первый раз вышли в финал Кубка, и большинство парней из нашей команды были в этом же возрасте.

У нас молодая, но амбициозная команда — как и тогда»— цитирует игрока сайт «Химок». 0