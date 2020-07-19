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    Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями и эмоциями после матча 1/2 финала Кубка России против «Зенита» (1:2).

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Вам привести последнюю статистику по ВАР? 11 обращений по "Спартаку" — 0 решений в нашу пользу.

    У "Зенита" 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может...

    Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после не засчитанного гола.

    Команда билась. "Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

    Как оцениваю этот сезон? Плохо оцениваю. Для "Спартака" любое место ниже второго неудовлетворительно.

    Тем не менее, команда мужает, команда терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдает, это хорошо», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. 0

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