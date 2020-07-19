Борнмут — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.07.2020)

Составы команд:
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Jack Stacey, Диего Рико, Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Филип Биллинг, Джошуа Кинг, Каллум Уилсон.
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Кайл Уолкер-Питерс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Борнмут» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0. 0