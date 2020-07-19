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    «Борнмут» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Борнмут — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.07.2020)

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    В 16:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Борнмут» — «Саутгемптон».

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    Составы команд:

    «Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Jack Stacey, Диего Рико, Lloyd Kelly, Хефферсон Лерма, Джуниор Станислас, Дэвид Брукс, Филип Биллинг, Джошуа Кинг, Каллум Уилсон.

    «Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Кайл Уолкер-Питерс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Борнмут» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 1:0. 0

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