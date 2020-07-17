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    «Вест Хэм» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.07.2020)

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    В 22:00 в АПЛ начнётся матч «Вест Хэм» — «Уотфорд».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Ben Johnson, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Том Клеверли, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Трой Дини.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Вест Хэм» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 0:1. 0

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