Вест Хэм — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.07.2020)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Ben Johnson, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Том Клеверли, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Трой Дини.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Вест Хэм» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 0:1. 0