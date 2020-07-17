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    «Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

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    «Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием титула чемпиона Испании.

    Серхио Рамос и Зинедин Зидан
    Серхио Рамос и Зинедин Зидан

    Мадридцы стали чемпионами Ла Лиги за тур до окончания турнира. Накануне команда Зинедина Зидана в домашнем матче победила «Вильярреал» со счетом 2:1.

    «Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», — говорится в сообщении каталонского клуба в Twitter.

    «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на шесть очков. 0

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