«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

поздравилас завоеванием титула чемпиона Испании.

Мадридцы стали чемпионами Ла Лиги за тур до окончания турнира. Накануне команда Зинедина Зидана в домашнем матче победила «Вильярреал» со счетом 2:1.

«Поздравляем "Реал" с победой в чемпионате Испании сезона-2019/2020», — говорится в сообщении каталонского клуба в Twitter.

«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на шесть очков. 0