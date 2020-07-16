Дзюба повторил личный рекорд результативности в РПЛ

Мяч, забитый в матче 29-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:1), стал для форварда 17-м в сезоне. Предыдущее достижение было установлено в розыгрыше РПЛ сезона-2013/14, когда он играл за «Ростов».
В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба является лидером в бомбардирской гонке с активом в 17 мячей, семь из которых он забил с пенальти. Ближайшим преследователем является одноклубник Сердар Азмун, который забил 16 голов и один гол с пенальти.
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🔥 17-й гол @artem.dzyuba в чемпионате! Нападающий «Зенита» повторил личный рекорд: в сезоне 2013/14 он забил 17 мячей за «Ростов» ⠀ 🔥 Artem Dzyuba scored to make it 4-1. This means that Artem Dzyuba repeated his personal record for goals in the #RPL — 17 goals. Previously, he scored 17 goals for FC Rostov in the 2013/14 season ⠀ #ТинькоффРПЛ #ЗенитОренбург