«Манчестер Сити» — «Борнмут»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги обыграл— 2:1.

Уже на 6-й минуте «горожане» открыли счет благодаря Давиду Сильве, который сначала заработал штрафной, а затем точно пробил по воротам, направив мяч в сетку рикошетом от перекладины.

На 39-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы удвоили свое преимущество. Сильва прошел по флангу и выполнил отличную передачу к левому углу штрафной, где Габриэл Жезус обработал мяч, сместился правее и нанес точный удар в нижний угол ворот.

«Вишни» ответили на 88-й минуте голом Дэвида Брукса, который в быстрой контратаке замкнул прострел Каллума Уилсона.

АПЛ. 36-й тур «Манчестер Сити» — «Борнмут» — 2:1 (2:0) Голы: Сильва, 6 (1:0). Габриэл Жезус, 39 (2:0). Брукс, 88 (2:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер (Гарсия, 46), Стоунс, Менди (Зинченко, 77), Сильва, Фернандинью, Гюндоган (Эрнандес, 68), Фоуден, Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэл Жезус (Махрез, 77)«Борнмут»: Рамсдейл, С.Кук, Рико, Келли, Стэйси, Гослинг (Л.Кук, 70), Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Станислас (Брукс, 69), Кинг (Х.Уилсон, 77), Соланке (К.Уилсон, 69)Предупреждения: Келли, 17. Гарсия, 90+4

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (75 очков), а «Борнмут» — 18-е (31 очко). 0