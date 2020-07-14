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    Сульшер: Мне не понравились действия «МЮ» в завершающей стадии

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Саугтемптоном» (2:2).

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Это была захватывающая игра. Действительно хорошая игра, но мне не понравились наши действия в завершающей стадии. Когда вы пропускаете на 96-й минуте, то значит вам немного не повезло. Но таков футбол.

    Матчи с "Саутгемптоном" никогда не были легкими. Они создали нам проблемы. Нужно это принять, выкинуть разочарование из головы и готовиться к следующей игре.

    Мы ежедневно созваниваемся с футболистами по телефону и рассказываем им все подробности о предстоящих противостояниях. Они прекрасно знали, что матч с "Саутгемптоном" будет сложным», — цитирует Сульшера BBC.

    «Манчестер Юнайтед» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0

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