Сульшер: Мне не понравились действия «МЮ» в завершающей стадии

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче 35-го тура чемпионата Англии с(2:2).

«Это была захватывающая игра. Действительно хорошая игра, но мне не понравились наши действия в завершающей стадии. Когда вы пропускаете на 96-й минуте, то значит вам немного не повезло. Но таков футбол.

Матчи с "Саутгемптоном" никогда не были легкими. Они создали нам проблемы. Нужно это принять, выкинуть разочарование из головы и готовиться к следующей игре.

Мы ежедневно созваниваемся с футболистами по телефону и рассказываем им все подробности о предстоящих противостояниях. Они прекрасно знали, что матч с "Саутгемптоном" будет сложным», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0