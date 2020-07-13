Невилл: Финансовому фэйр-плей нужна была эта пощечина

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англиипрокомментировал решение(CAS) удовлетворить апелляциюна исключение из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«УЕФА не может как следует провести простое дисциплинарное слушание — мы знаем об этом долгие годы. И уж тем более они не могут как следует провести что-то сложное.

Это организация, которая в конечном итоге отходит от того, что было в прошлом, и это в некотором смысле похмелье, начавшееся еще несколько лет назад.

Неудивительно, что "Ман Сити" выиграл это дело, ведь УЕФА — это организация, которая просто не может организовать дисциплинарные меры.

Было бы наивно полагать, что они смогли бы справиться с правовой машиной "Манчестер Сити", который бросил все свои силы на это.

И дело не только в том, что у них есть деньги, но и потому, что они защищают свою репутацию.

Я знаю, что это не то, что обсуждалось в зале суда, но я не верю в финансовый фэйр-плей. Считаю, что финансовому фэйр-плей нужна была эта пощечина», — цитирует Невилла Sky Sports 0