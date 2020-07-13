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    «Алания» выступит в ФНЛ

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    Владикавказская «Алания» сыграет в первенстве ФНЛ в сезоне-2020/21, сообщает «Матч ТВ».

    «Алания»
    «Алания»

    15 июля владикавказский клуб должен официально уведомить об этом решении.

    На сегодня в ФНЛ есть 19 участников. К ним добавится худшая команда РПЛ, а также «Химки», если они не пойдут в Премьер-лигу, или клуб, который финиширует в высшем дивизионе на 15-м месте.

    Ранее сообщалось, что рассматривались два формата проведения турнира — с 22 и 24 клубами.

    Последний — на тот случай, если в лигу включат всех, кто получил лицензии для участия в ФНЛ, в том числе «Аланию» (2-е место в зоне «Юг» ПФЛ), объединенный «Олимп-Долгопрудный» (2-е место, «Запад») и КАМАЗ (4-е место, «Урал-Приволжье»).

    ФНЛ выступает за 22 команды, и, скорее всего, это решение поддержат.

    Вне зависимости от того, сколько будет вакантных мест, «Алания» получит предпочтение перед остальными.

    У владикавказцев выше процент набранных очков по сравнению с «Долгопрудным», хотя в регламенте подобная ситуация не прописана.

    Общее собрание ФНЛ пройдет 23 июля, а 24-го — заседание исполкома РФС, который утвердит состав участников нового сезона в РПЛ и ФНЛ. 0

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