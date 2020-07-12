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    «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Аталантой»

    «Ювентус» — «Аталанта»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в центральном матче 32-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче был открыт гостями на 16-й минуте. Гомес отпасовал низом в штрафную «Юве» на Сапату и Дуван уверенным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Щенсны.

    На 55-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти — Дибала получил пас на левом фланге атаки и при попытке навесить в центр угодил в руку Де Рону. Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч в угол ворот, сравняв счет.

    На 81-й минуте гости вновь вышли вперед. Мурьель исполнил классный перевод с левого фланга атаки в центр на линию штрафной, откуда прицельно пробил в угол ворот Малиновский.

    Но на 89-й минуте в ворота «Аталанты» вновь назначили пенальти — Игуаин попытался отпасовать в чужой штрафной на Дугласа Косту, но угодил в руку Мурьелю.

    Роналду ударом с точки отправил мяч точно в левый от себя нижний угол ворот и спас «Ювентус» от поражения.

    «Ювентус» продолжают лидировать в таблице Серии А. «Аталанта» потеряла очки впервые за последние десять туров, команда находится на третьем месте и отстает от туринцев на девять очков. 0

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