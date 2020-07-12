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    Панченко остался в запасе «Динамо» на матч с «Крыльями»

    «Динамо» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» определились с составами команд на матч 28-го тура чемпионата России.

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.

    Запасные: Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Н'Жье.

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.

    Запасные: Рыжиков, Киселев, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радонич.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.24, на успех «Крыльев Советов» — 4.00, на ничью — 3.40. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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