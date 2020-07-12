«Динамо» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты

Московскоеи самарскиеопределились с составами команд на матч 28-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Хильемарк, Комличенко, Игбун, Филипп.

Запасные: Лещук, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Соснин, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Шиманьски, Панченко, Н'Жье.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Глушенков.

Запасные: Рыжиков, Киселев, Смирнов, Хади, Голенков, Молчанов, Радонич.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Динамо». Коэффициент на его победу — 2.24, на успех «Крыльев Советов» — 4.00, на ничью — 3.40. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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