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    «Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Крылья Советов»
    Андрей Талалаев
    В воскресенье, 12 июля, «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Июля 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 18:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.70
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    «Динамо»

    После зимнего перерыва подопечные Кирилла Новикова провели три матча, начав с домашнего поражения в дерби со «Спартаком» (0:2), после чего обыграли «Тамбов» (1:0) на своем поле и «Ахмат» (3:2) в Грозном.

    Во время коронавирусной паузы в чемпионате «Динамо» провело товарищеский матч с «Локомотивом» (1:1), а вот рестарт бело-голубым не удался — из-за вспышки ковида матч с «Краснодаром» пришлось перенести.

    «Динамо» разрешили играть лишь к матчу с ЦСКА, с которым бело-голубые разошлись миром на своем поле. В выездном матче с «Сочи» подопечные Новикова упустили победу на последних минутах — 1:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Последние два матча «Динамо» и вовсе проиграло, сначала уступив дома тульскому «Арсеналу» (0:1) а затем проиграв на последних минутах выездной матч с «Уралом» (1:2).

    После 26 матчей «Динамо» с 32 очками на 10-м месте. Разница мячей 22-29, 7 голов забил Максимилиан Филипп, еще по 2 мяча у Комличенко, Панченко и Игбоуна.

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    «Крылья Советов»

    После зимнего перерыва самарцы вернулись домашней ничьей с «Оренбургом» (1:1) в конце февраля, упустив победу на последних минутах, играя в меньшинстве.

    На вынужденный перерыв подопечные Миодрага Божовича ушли после поражения от «Тамбова» (0:3), хотя перед этим им удалось одолеть «Рубин» (1:0).

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  • 06/07/2020

    • Во время карантинного перерыва «Крылья Советов» провели контрольный матч с «Рубином» проиграв со счетом 1:3.

    В первом матче после возобновления турнира «Крылья Советов» на своем поле уступили «Ахмату» со счетом 2:4, пропусти четыре мяча за 15 минут во втором тайме.

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    Затем «Крылья» уступили «Зениту» (1:2) в Петербурге, после чего Божович покинул пост главного тренера, его сменил Андрей Талалаев.

    Следующие два матча «Крылья» свели вничью, упустив гостевую победу над «Локомотивом» (1:1) и дома разойдясь миром с «Ростовом» (0:0), а в последнем матче самарцы победили «Арсенал» (4:2) в Туле.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 27 туров «Крылья Советов» с 27 очками идут на 15-м месте, на балл отставая от спасительного 14-го места. Разница мячей 30-38, 4 гола на счету Деяна Радоньича, еще по 3 забили Максим Глушенков и Денис Попович.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Динамо» — 1.80, победа «Крыльев» — 4.80, ничья в основное время — 3.65.

    «Крылья» приободрились при Талалаеве, а «Динамо» после короновирусных приключений никак не нащупает игру. Прогнозируем, что самарцы не проиграют в Москве.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.70 и «обе забьют — нет» за 1.75. 0

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