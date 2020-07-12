ЦСКА — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийв домашнем матче 28-го тура РПЛ сыграл вничью с казанскимсо счетом 1:1.

Счет в матче на 62-й минуте открыли хозяева. Сантос хоть и выиграл верховую борьбу, но его скидку головой перехватил Бистрович, который убежал к штрафной и покатил мяч на Чалова — а Фёдор, увидев движение Дюпина, пробил в левый нижний угол ворот мимо голкипера.

А на 87-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА — Обляков в подкате задел дальнюю от арбитра ногу Кварацхелии.

Евгений Марков с «точки» мощно пробил в левый нижний угол ворот, а Акинфеев прыгнул в другую сторону.

ЦСКА с 47 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 34 очками — на девятой строчке.