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    «Рубин» спасся от поражения в матче с ЦСКА

    ЦСКА — «Рубин»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский ЦСКА в домашнем матче 28-го тура РПЛ сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 62-й минуте открыли хозяева. Сантос хоть и выиграл верховую борьбу, но его скидку головой перехватил Бистрович, который убежал к штрафной и покатил мяч на Чалова — а Фёдор, увидев движение Дюпина, пробил в левый нижний угол ворот мимо голкипера.

    А на 87-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА — Обляков в подкате задел дальнюю от арбитра ногу Кварацхелии.

    Евгений Марков с «точки» мощно пробил в левый нижний угол ворот, а Акинфеев прыгнул в другую сторону.

    ЦСКА с 47 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Рубин» с 34 очками — на девятой строчке.

    РПЛ. 28-й тур
    ЦСКА — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:0)
    Голы: Чалов, 62 (1:0). Евг.Марков, 87 — с пенальти (1:1)ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников (Кучаев, 46), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич, Обляков, Марадишвили (Бистрович, 46), Сигурдссон (Бийол, 66), Чалов (Дзагоев, 79)«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос (Самошников, 68), Зуев, Иг.Коновалов, Йевтич (Евг.Марков, 68), Макаров (Бакаев, 78), Кварацхелия, Абильдгор (Тарасов, 63), Игнатьев (Давиташвили, 78)Предупреждения: Сигурдссон, 19. Йевтич, 21. Марадишвили, 24. Зуев, 68. Обляков, 69. Уремович, 78. Мариу Фернандес, 81. Магнуссон, 90. Тарасов, 90+3. Кучаев, 90+6
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