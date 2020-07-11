ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема в матче с «Алавесом»Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • 22:28
    • «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» из-за автогола
  • 21:49
    • «Челси» разгромно проиграл «Шеффилд Юнайтед»
  • 20:31
    • «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом»
  • 17:55
    • Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»
  • 22:48
    • «Рома» на выезде разгромила «Брешию»
    Все новости спорта

    «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Вальядолид»

    «Вальядолид» — «Барселона»: счет 0:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 36 тура Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 0:1.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    Единственный гол «блауграна» забил Артуро Видаль. Чилиец получил передачу от Месси, развернулся и пробил в дальний нижний угол.

    «Каталонцы» набрали 79 очков и занимают второе место в таблице, отставая от «Реала» пока что на один пункт. «Вальядолид» имеет на 40 очков меньше и находится на 14 строчке.

    Примера. 36 тур
    «Вальядолид» — «Барселона» — 0:1
    Голы: 0:1 — 15 Видаль«Вальядолид»: Масип, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Мойяно, Санчес, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Сан-Эметерио, Кике Перес, Оливас, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80)«Барселона»: тер Стеген, Альба, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Лангле (Араухо, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46)Предупреждения: Лангле (40), Алькарас (45), Кике Перес (65), Альба (78)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • 13:12
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Бетис»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра двух забивных команд будет результативной
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Продолжит ли «Ман Сити» громить своих соперников?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Получится ли зрелищной игра на «Ванда Метрополитано»?
  • «Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 12 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры