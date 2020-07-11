«Вальядолид» — «Барселона»: счет 0:1, обзор голов

В матче 36 тура Примерына выезде обыграласо счетом 0:1.

Единственный гол «блауграна» забил Артуро Видаль. Чилиец получил передачу от Месси, развернулся и пробил в дальний нижний угол.

«Каталонцы» набрали 79 очков и занимают второе место в таблице, отставая от «Реала» пока что на один пункт. «Вальядолид» имеет на 40 очков меньше и находится на 14 строчке.