«Вальядолид» — «Барселона»: счет 0:1, обзор голов

Артуро Видаль
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Единственный гол «блауграна» забил Артуро Видаль. Чилиец получил передачу от Месси, развернулся и пробил в дальний нижний угол.
«Каталонцы» набрали 79 очков и занимают второе место в таблице, отставая от «Реала» пока что на один пункт. «Вальядолид» имеет на 40 очков меньше и находится на 14 строчке.
Примера. 36 тур
«Вальядолид» — «Барселона» — 0:1
Голы: 0:1 — 15 Видаль«Вальядолид»: Масип, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Мойяно, Санчес, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Сан-Эметерио, Кике Перес, Оливас, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80)«Барселона»: тер Стеген, Альба, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Лангле (Араухо, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46)Предупреждения: Лангле (40), Алькарас (45), Кике Перес (65), Альба (78)