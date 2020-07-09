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    Газизов: Вместе со «Спартаком» достигнем больших и серьезных результатов

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    Шамиль Газизов прокомментировал уход с поста генерального директора «Уфы».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Специалист продолжит работу в «Спартаке» на аналогичной должности, сменив там отправленного в отставку 7 июля Томаса Цорна.

    «Тяжело давалось решение. По-человечески очень тяжелый выбор. Если брать профессиональную сторону дела, то это для меня новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов.

    Спасибо большое Леониду Арнольдовичу Федуну за то, что сделал предложение, оценил мои профессиональные навыки. Уверен, что вместе достигнем больших и серьезных результатов.

    Почему не подождали до конца сезона? Происходит ситуация, в которой надо действовать быстро. Это не говорит о спонтанности решения, оно обдуманное, полностью соответствует моему духу», — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу «Уфы». 0

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