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    «Зенит» одержал победу над «Сочи»

    «Зенит» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В рамках 27-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле обыграл «Сочи» — 2:1.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    Южане вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Антон Заболотный с десяти метров расстрелял чужие ворота.

    «Сине-бело-голубые» отыгрались на 33-й минуте. Малком после «стеночки» с Артемом Дзюбой классным ударом на исполнение пробил в верхний угол.

    На 76-й минуте питерцы получили минимальный перевес. Юрий Жирков с левого фланга выполнил подачу к вратарской, Дзюба навязал борьбу одному защитнику, а Сердар Азмун в борьбе с другим соперником грудью переправил мяч в ворота.

    РПЛ. 27-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (1:1)
    Голы: А.Заболотный, 5 (0:1). Малком, 33 (1:1). Азмун, 77 (2:1)«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 87), Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87)«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, А.Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин, Полоз (Боковой, 68)Предупреждения: Дзюба, 2. Мусаев, 4. А.Заболотный, 6. Цаллагов, 26. Полоз, 42

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (65 очков), а «Сочи» — 11-е (30 очков). 0

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