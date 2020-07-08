«Зенит» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

В рамках 27-го тура российской Премьер-лигина своем поле обыграл— 2:1.

Южане вышли вперед уже на 5-й минуте, когда Антон Заболотный с десяти метров расстрелял чужие ворота.

«Сине-бело-голубые» отыгрались на 33-й минуте. Малком после «стеночки» с Артемом Дзюбой классным ударом на исполнение пробил в верхний угол.

На 76-й минуте питерцы получили минимальный перевес. Юрий Жирков с левого фланга выполнил подачу к вратарской, Дзюба навязал борьбу одному защитнику, а Сердар Азмун в борьбе с другим соперником грудью переправил мяч в ворота.

РПЛ. 27-й тур «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (1:1) Голы: А.Заболотный, 5 (0:1). Малком, 33 (1:1). Азмун, 77 (2:1)«Зенит»: Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 87), Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87)«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, А.Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин, Полоз (Боковой, 68)Предупреждения: Дзюба, 2. Мусаев, 4. А.Заболотный, 6. Цаллагов, 26. Полоз, 42

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (65 очков), а «Сочи» — 11-е (30 очков). 0