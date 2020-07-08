ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Лиги чемпионовВсе, что надо знать о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы
  • 23:00
    • Федун: На этой неделе Газизов займет пост гендиректора «Спартака»
  • 22:24
    • «Спартак» поделил очки с «Локомотивом»
  • 19:54
    • «Зенит» одержал победу над «Сочи»
  • 22:28
    • «Ростов» потерпел поражение от «Уфы»
  • 22:13
    • Шубенков: Если не останется надежд, буду работать над сменой гражданства
    Все новости спорта

    Федун: На этой неделе Газизов займет пост гендиректора «Спартака»

    Футбол Спартак Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора «Спартака», заявил председатель совета директоров «красно-белых» Леонид Федун.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Во вторник, 7 июля, «Спартак» объявил, что генеральный директор клуба Томас Цорн отправлен в отставку со своего поста. Цорн занимал эту должность с мая 2019 года.

    «Мы с (Томасом) Цорном расстались по-хорошему, я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора.

    Чем привлекла его кандидатура? А вы видели успехи "Уфы"? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу.

    Нам это необходимо после очередной девальвации рубля, наш клуб из-за коронавируса потерял 15-20% бюджета, это как проклятие», — сказал Федун «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 30 июня — 6 июля
  • 06/07/2020 в 20:03
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Эспаньол»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барса» принципиального оппонента?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Аталанта» сыграет в очередном домашнем матче?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Чем закончится игра сильных клубов в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.58
  • Экспресс дня 9 июля
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фамаликан — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры