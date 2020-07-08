Федун: На этой неделе Газизов займет пост гендиректора «Спартака»

Гендиректор «Уфы»в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора, заявил председатель совета директоров «красно-белых»

Во вторник, 7 июля, «Спартак» объявил, что генеральный директор клуба Томас Цорн отправлен в отставку со своего поста. Цорн занимал эту должность с мая 2019 года.

«Мы с (Томасом) Цорном расстались по-хорошему, я благодарен ему за все хорошее, что он сделал. На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора.

Чем привлекла его кандидатура? А вы видели успехи "Уфы"? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу.

Нам это необходимо после очередной девальвации рубля, наш клуб из-за коронавируса потерял 15-20% бюджета, это как проклятие», — сказал Федун «Р-Спорт». 0