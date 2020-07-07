Глушаков сыграет против «Тамбова» с первых минут

Денис Глушаков
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Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 по московскому времени.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.