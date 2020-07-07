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    Глушаков сыграет против «Тамбова» с первых минут

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    Стали известны составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

    Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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