Глушаков сыграет против «Тамбова» с первых минут

Стали известны составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасев, Килин, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавец, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл, Харин, Визеу.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Х. Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0