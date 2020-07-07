«Тамбов» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.00), ставки и онлайн на матча РПЛ 7 июля 2020 года

Во вторник, 7 июля, «Тамбов» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Нижний Новгород», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Ахмат».

«Тамбов»

В весенней части турнира «волки» сыграли вничью 0:0 с «Рубином» в родных стенах и минимально проиграли в гостях московскому «Динамо» (0:1).

Перед перерывом в чемпионате из-за пандемии коронавируса «Тамбов» разгромил на своем поле «Крылья Советов» со счетом 3:0.

При подготовке к возобновлению турнира тамбовчане провели контрольный матч с «Локомотивом» (0:1). После рестарта турнира «волки» продолжили проигрывать, потерпев три поражения подряд со счетом 1:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На выезде «Тамбов» проиграл «Уфе» и «Уралу», «домашний» матч с «Зенитом» в Нижнем Новгороде прошел по тому же сценарию: пропустив, тамбовчане отыгрались, но пропустили на последних минутах.

В последнем матче «Тамбов», неожиданно для всех, вырвал победу у «Спартака» в Москве со счетом 3:2, пропустив перед перерывом и трижды забив во втором тайме.

После 26 туров РПЛ «Тамбов» с 28 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 32-35, семь мячей на счету Владимира Обухова, по 6 голов забили Георгий Мелкадзе и Михаил Костюков.

«Ахмат»

После зимнего перерыва грозненцы набрали только одно очко в трех матчах, сыграв 1:1 в родных стенах с «Ростовом». Затем «Ахмат» проиграл в Москве 0:1 «Локомотиву» и дома 2:3 «Динамо».

Кроме того, чеченский клуб вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинальном матче в Грозном «Зениту» со счетом 1:2 (д.в.).

После карантина «зелено-белые» стартовали весьма удачно. Сперва они в гостях переиграли «Крылья Советов» (4:2), после чего расписали мировую с «Сочи» (1:1) на своей территории.

Затем была выездная победа в Туле над «Арсеналом» (3:1), но в последнем матче «Ахмат» был на своем поле крупно разгромлен ЦСКА, пропустив четыре безответных мяча.

После 26 туров РПЛ «Ахмат» с 27 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 24-37, семь мячей на счету Одисе Роши, еще 4 гола забил Денис Глушаков.

В первом круге «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1), уйдя от поражения в компенсированное время.

Календарь и таблица РПЛ

Из-за травм матч пропустят Ризван Уциев и Артем Швец.

Прогноз и ставки

На победу «Тамбова» букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничейный результат в основное время — 3,30, а на победу «Ахмата» — 2,60.

После удачного матча в Москве тамбовчане на своем поле как минимум постараются не проиграть, прогнозируем что им это удастся.

«Тамбов» даже проигрывая, не забывает забивать. Можно ждать голов в этом матче, интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.10 и «Обе забьют» за 1.85.

Онлайн

Ссылка на онлайн-трансляцию матча и подробная прематч-статистика с разбором последней форм команд «Тамбов» и «Ахмат» доступны тут. 0