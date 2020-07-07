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    Кто победит в битве аутсайдеров?

    «Тамбов» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.00), ставки и онлайн на матча РПЛ 7 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Ахмат»
    «Тамбов»
    Во вторник, 7 июля, «Тамбов» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Нижний Новгород», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Июля 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 18:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    В весенней части турнира «волки» сыграли вничью 0:0 с «Рубином» в родных стенах и минимально проиграли в гостях московскому «Динамо» (0:1).

    Перед перерывом в чемпионате из-за пандемии коронавируса «Тамбов» разгромил на своем поле «Крылья Советов» со счетом 3:0.

    При подготовке к возобновлению турнира тамбовчане провели контрольный матч с «Локомотивом» (0:1). После рестарта турнира «волки» продолжили проигрывать, потерпев три поражения подряд со счетом 1:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На выезде «Тамбов» проиграл «Уфе» и «Уралу», «домашний» матч с «Зенитом» в Нижнем Новгороде прошел по тому же сценарию: пропустив, тамбовчане отыгрались, но пропустили на последних минутах.

    В последнем матче «Тамбов», неожиданно для всех, вырвал победу у «Спартака» в Москве со счетом 3:2, пропустив перед перерывом и трижды забив во втором тайме.

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    • После 26 туров РПЛ «Тамбов» с 28 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 32-35, семь мячей на счету Владимира Обухова, по 6 голов забили Георгий Мелкадзе и Михаил Костюков.

    «Ахмат»

    После зимнего перерыва грозненцы набрали только одно очко в трех матчах, сыграв 1:1 в родных стенах с «Ростовом». Затем «Ахмат» проиграл в Москве 0:1 «Локомотиву» и дома 2:3 «Динамо».

    Кроме того, чеченский клуб вылетел из Кубка России, проиграв в четвертьфинальном матче в Грозном «Зениту» со счетом 1:2 (д.в.).

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    • После карантина «зелено-белые» стартовали весьма удачно. Сперва они в гостях переиграли «Крылья Советов» (4:2), после чего расписали мировую с «Сочи» (1:1) на своей территории.

    Затем была выездная победа в Туле над «Арсеналом» (3:1), но в последнем матче «Ахмат» был на своем поле крупно разгромлен ЦСКА, пропустив четыре безответных мяча.

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    После 26 туров РПЛ «Ахмат» с 27 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 24-37, семь мячей на счету Одисе Роши, еще 4 гола забил Денис Глушаков.

    В первом круге «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1), уйдя от поражения в компенсированное время.

    Календарь и таблица РПЛ

    Из-за травм матч пропустят Ризван Уциев и Артем Швец.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничейный результат в основное время — 3,30, а на победу «Ахмата» — 2,60.

    После удачного матча в Москве тамбовчане на своем поле как минимум постараются не проиграть, прогнозируем что им это удастся.

    «Тамбов» даже проигрывая, не забывает забивать. Можно ждать голов в этом матче, интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.10 и «Обе забьют» за 1.85.

    Онлайн

    Ссылка на онлайн-трансляцию матча и подробная прематч-статистика с разбором последней форм команд «Тамбов» и «Ахмат» доступны тут. 0

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    «Тамбов» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.00), ставки и онлайн на матча РПЛ 7 июля 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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