Семак уже восемь раз выигрывал чемпионат России

Главный тренервыиграл золотые медали РПЛ-2019/20. Таким образом, Семак стал 8-кратным чемпионом России.

За время игровой карьеры бывший полузащитник побеждал в РПЛ пять раз. Дважды он брал титул с казанским «Рубином» (2008, 2009) и с тем же «Зенитом» (2010, 2011/12), а первую золотую медаль он завоевал в ЦСКА в 2003-м.

После перехода на тренерскую работу Семак был чемпионом как помощник Андре Виллаш-Боаша (2014/15), а теперь второй сезон подряд выиграл чемпионат как главный тренер.

Отметим, что в качестве игрока чаще остальных чемпионом России становился бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко — девять раз. 0