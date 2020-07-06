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    Семак уже восемь раз выигрывал чемпионат России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выиграл золотые медали РПЛ-2019/20. Таким образом, Семак стал 8-кратным чемпионом России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    За время игровой карьеры бывший полузащитник побеждал в РПЛ пять раз. Дважды он брал титул с казанским «Рубином» (2008, 2009) и с тем же «Зенитом» (2010, 2011/12), а первую золотую медаль он завоевал в ЦСКА в 2003-м.

    После перехода на тренерскую работу Семак был чемпионом как помощник Андре Виллаш-Боаша (2014/15), а теперь второй сезон подряд выиграл чемпионат как главный тренер.

    Отметим, что в качестве игрока чаще остальных чемпионом России становился бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко — девять раз. 0

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