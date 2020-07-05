Виллаш-Боаш: Хочу поздравить Семака, он провел впечатляющую работу

Бывший главный тренер «Зенита», ныне возглавляющий, прокомментировал завоевание сине-бело-голубыми золотых медалей в сезоне-2019/20.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство после победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ.

«Я очень счастлив за "Зенит", для меня эта команда особенная. Хочу поздравить Семака, он провел впечатляющую работу за два года во главе команды.

То, как он может управлять командой и игроками — пример для всех. Рад, что они выиграли чемпионат два года подряд.

Отдельное поздравления тем людям и футболистам, которые успели поработать со мной. "Зенит" всегда в моем сердце.

Также поздравляю всех болельщиков и отдельно мистера Миллера из "Газпрома". Очень надеюсь, что мы сможем встретиться в Лиге чемпионов в следующем розыгрыше», — сказал Виллаш-Боаш Sport24.

Отметим, что для «Зенита» это чемпионство стало шестым в российской истории. 0