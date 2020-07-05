Слуцкий доволен проявленным характером

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в 26-м туре российской Премьер-лиги.

«Сейчас такой график у всех команд. Я вчера смотрел все матчи. Только ЦСКА выиграл убедительно, во втором тайме качественно сыграл. Все остальные матчи были тяжелые по качеству игры, "наперетяг", с минимальными шансами. Кто-то реализовывал, кто-то нет, много говорили про судейство. Мы не стали, к сожалению, исключением в этом правиле, и игра получилась тяжелая, как я и предполагал.

Несмотря на то, что соперник играл неоптимальным составом, но здесь еще неизвестно, кто имеет преимущество. Команда, которая играет в очень жестком графике или команда, которая имела паузу в две недели. Понятно, что такую паузу врагу не пожелаешь, но, тем не менее, состояние здесь нельзя определить на сто процентов. Я сейчас не готов рассуждать о качестве игры, готов говорить о том, что мы проявили характер, взяли три очка, которые могут быть судьбоносными.

Еще раз хочу сказать, что ключевая проблема: у нас нет футболистов, которые имеют опыт тяжелой борьбы за выживание, и вообще за какие-либо позиции. Поэтому часто тяжело входим в игру, присутствует большой нерв и только после корректив, которые, к счастью, удается внести, уже что-то меняется. Плюс, думаю, мы функционально достаточно хорошо готовы, поэтому можем прибавлять по ходу встречи. По крайней мере во всех предыдущих матчах, думаю, в сегодняшней тоже мы по всем функциональным показателям имели преимущество», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина». 0