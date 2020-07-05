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    Семак: Спасибо ребятам, при сложном первом тайме мы сумели вернуться в игру

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог победы над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ и завоеванию золотых медалей.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Приятные эмоции, двойные эмоции. Это один из самых счастливых дней в жизни, я стал дедушкой, эмоции запредельные. Ребята их заслужили, я их поздравляю.

    Простым ли было это чемпионство? Это видимость, легко никогда не бывает, когда-то не хватало эмоций, быть впереди всегда сложно.

    Спасибо ребятам, при сложном первом тайме мы сумели вернуться в игру. Может ли эта команда стать династией? Не занимаюсь прогнозами, я тренер», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Клуб из Санкт-Петербурга стал 6-кратным чемпионом России и защитил прошлогодний титул. 0

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