Семак: Спасибо ребятам, при сложном первом тайме мы сумели вернуться в игру

Главный тренер «Зенита»подвел итог победы над(4:2) в матче 26-го тура РПЛ и завоеванию золотых медалей.

«Приятные эмоции, двойные эмоции. Это один из самых счастливых дней в жизни, я стал дедушкой, эмоции запредельные. Ребята их заслужили, я их поздравляю.

Простым ли было это чемпионство? Это видимость, легко никогда не бывает, когда-то не хватало эмоций, быть впереди всегда сложно.

Спасибо ребятам, при сложном первом тайме мы сумели вернуться в игру. Может ли эта команда стать династией? Не занимаюсь прогнозами, я тренер», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Клуб из Санкт-Петербурга стал 6-кратным чемпионом России и защитил прошлогодний титул. 0