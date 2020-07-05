«Краснодар» — «Зенит»: счет матча 2:4, обзор голов

Уже на 5-й минуте Сердар Азмун вывел «сине-бело-голубых» вперед, когда воспользовался ошибкой Юрия Газинского и реализовал выход один на один с вратарем.
«Быки» отыгрались на 29-й минуте. Сергей Петров выполнил прострел в штрафную, а Даниил Уткин в касание поразил цель.
В компенсированное время первого тайма «Зенит» вернул себе минимальное преимущество благодаря пенальти, который реализовал Артем Дзюба.
На 50-й минуте Уткин оформил дубль, нанеся классный обводящий удар. Но всего через две минуты дублем отметился и Азмун, расстреляв чужие ворота с двух метров.
Развил успех питерцев на 71-й минуте Алексей Сутормин, который после скидки Дзюбы убежал на ворота и пробил в дальний нижний угол.
Благодаря этой победе «Зенит» (62 очка) стал недосягаем для «Локомотива» (49 очков) и досрочно стал чемпионом. Для «сине-бело-голубых» это шестой чемпионский титул в России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20), еще раз они выигрывали чемпионат СССР (1984).
«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ занимает третье место (45 очков). 0