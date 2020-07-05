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    «Зенит» выиграл у «Краснодара» и оформил чемпионство

    «Краснодар» — «Зенит»: счет матча 2:4, обзор голов

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    «Зенит» в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Краснодар» — 4:2.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    Уже на 5-й минуте Сердар Азмун вывел «сине-бело-голубых» вперед, когда воспользовался ошибкой Юрия Газинского и реализовал выход один на один с вратарем.

    «Быки» отыгрались на 29-й минуте. Сергей Петров выполнил прострел в штрафную, а Даниил Уткин в касание поразил цель.

    В компенсированное время первого тайма «Зенит» вернул себе минимальное преимущество благодаря пенальти, который реализовал Артем Дзюба.

    На 50-й минуте Уткин оформил дубль, нанеся классный обводящий удар. Но всего через две минуты дублем отметился и Азмун, расстреляв чужие ворота с двух метров.

    Развил успех питерцев на 71-й минуте Алексей Сутормин, который после скидки Дзюбы убежал на ворота и пробил в дальний нижний угол.

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Зенит» (62 очка) стал недосягаем для «Локомотива» (49 очков) и досрочно стал чемпионом. Для «сине-бело-голубых» это шестой чемпионский титул в России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20), еще раз они выигрывали чемпионат СССР (1984).

    РПЛ. 26-й тур
    «Краснодар» — «Зенит» — 2:4 (1:2)
    Голы: 0:1 — 5 Азмун, 1:1 — 29 Уткин, 1:2 — 45+1, пенальти Дзюба, 2:2 — 50 Уткин, 2:3 — 52 Азмун, 2:4 — 72 Сутормин«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес (Сергеев, 76), Панталеао, Ольссон (Кабелла, 76), Вандерсон, Вильена (Сулейманов, 69), Газинский, Уткин (Фернандеш, 76), Берг (Онугха, 82)«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Караваев, Кузяев (Сутормин, 66), Барриос, Оздоев (Жирков, 46), Малком (Ригони, 82), Азмун (Дриусси, 66), Дзюба (Ерохин, 88)Предупреждения: Барриос (22), Кузяев (45+3), Петров (46), Ольссон (56), Вильена (58), Мартынович (60), Берг (73), Дриусси (78)

    «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ занимает третье место (45 очков). 0

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