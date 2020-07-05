«Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины

Нападающий аргентинскогоможет продолжить карьеру в России, сообщает Mundo.

Как передает источник, «Краснодар» в ближайшее время сделает предложение по трансферу.

Отмечается, что президент аргентинского клуба рассчитывает получить за игрока не менее 10 миллионов евро, так как опция выкупа 22-летнего форварда составляет 18 миллионов. Россияне готовы предложить пока порядка семи.

На счету 22-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и четыре результативные передачи в 21 матче. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

На счету Бустоса три матча и один гол за олимпийскую сборную Аргентины. 0