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    «Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины

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    Нападающий аргентинского «Тальереса» Науэль Бустос может продолжить карьеру в России, сообщает Mundo.

    Науэль Бустос
    Науэль Бустос

    Как передает источник, «Краснодар» в ближайшее время сделает предложение по трансферу.

    Отмечается, что президент аргентинского клуба рассчитывает получить за игрока не менее 10 миллионов евро, так как опция выкупа 22-летнего форварда составляет 18 миллионов. Россияне готовы предложить пока порядка семи.

    На счету 22-летнего аргентинца в текущем сезоне 10 голов и четыре результативные передачи в 21 матче. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

    На счету Бустоса три матча и один гол за олимпийскую сборную Аргентины. 0

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