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    Голы Сака и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Вулверхэмптоном»

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в выездном матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

    Букайо Сака празднует гол
    Букайо Сака празднует гол

    Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Канониры» вышли вперед на 43-й минуте. Прошла передача с левого фланга в штрафную площадь, мяч срикошетил от ноги защитника «волков» и прилетел к Букайо Сака, который в касание расстрелял цель.

    Окончательный результат на 86-й минуте установил Александр Ляказетт, который воспользовался прострелом Пьера-Эмерика Обамеянга.

    АПЛ. 33-й тур
    «Вулверхэмптон» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 43 Сака, 0:2 — 86 Ляказетт«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Нету, 72), Моутинью (Гиббс-Уайт, 89), Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер (Диогу Жота, 55), Траоре, Хименес«Арсенал»: Мартинес, Соареш (Бельерин, 76), Мустафи, Колашинац, Тирни (Мэйтленд-Найлз, 56), Джака, Себальос (Торрейра, 83), Давид Луиз, Нкетиа (Ляказетт, 83), Обамеянг, Сака (Уиллок, 76)Предупреждения: Давид Луиз (32), Саисс (75), Мэйтленд-Найлз (79), Коуди (84), Торрейра (88), Джака (90+1)

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает седьмое место (49 очков), а «Вулверхэмптон» — шестое (52 очка). 0

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