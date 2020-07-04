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    «Вальядолид» с минимальным счетом обыграл «Алавес»

    «Вальядолид» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вальядолид» одержал победу над «Алавесом» в домашнем матче 34-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Хосе Соррилья», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол за две минуты до конца основного времени забил Хоакин Фернандес.

    Примера. 34-й тур
    «Вальядолид» — «Алавес» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 88 Хоакин Фернандес«Вальядолид»: Масип, Санчес, Рауль Гарсия, Мойяно, Хоакин Фернандес, Тони Вилья (Вальдо Рубио, 57), Алькарас (Кике Перес, 78), Сан-Эметерио, Эрвиас (Плано, 57), Гвардиола (Оливас, 78), де ла Фуэнте (Унал, 62)«Алавес»: Роберто, Агиррегабириа, Магальян, Дуарте (Марин, 32), Лагуардиа, Берк, Мендес, Камараса (Сайнс, 89), Пина (Ману Гарсия, 89), Фейса (Хоселу, 58), Лукас Перес (Пере Понс, 57)Предупреждения: де ла Фуэнте (28), Фейса (33), Пина (39), Плано (90), Унал (90+4)

    В турнирной таблице Примеры «Вальядолид» занимает 13-е место (39 очков), а «Алавес» — 15-е (35 очков). 0

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