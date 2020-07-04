Крал винит только игроков в поражении от «Тамбова»

Полузащитник «Спартака»поделился эмоциями после матча 26-го тура российской Премьер-лиги с «Тамбовом» (2:3).

«Не знаю, что сказать. После игры сложно анализировать. Настроение паршивое, на душе паршиво. Мы были готовы к этому матчу, это точно. К сожалению, соперник забил три гола, создав три момента. Нам так непозволительно играть.

Дома мы должны выглядеть сильнее, мы должны быть более готовыми и решительными. Сегодняшний матч не про тактику, не про тренеров, не про сотрудников клуба. Это результат игроков.

Мы дважды вели в счете и трижды пропустили. Мы должны спросить в первую очередь с игроков», — приводит слова Крала «Р-Спорт». 0