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    Крал винит только игроков в поражении от «Тамбова»

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    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился эмоциями после матча 26-го тура российской Премьер-лиги с «Тамбовом» (2:3).

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Не знаю, что сказать. После игры сложно анализировать. Настроение паршивое, на душе паршиво. Мы были готовы к этому матчу, это точно. К сожалению, соперник забил три гола, создав три момента. Нам так непозволительно играть.

    Дома мы должны выглядеть сильнее, мы должны быть более готовыми и решительными. Сегодняшний матч не про тактику, не про тренеров, не про сотрудников клуба. Это результат игроков.

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    • Мы дважды вели в счете и трижды пропустили. Мы должны спросить в первую очередь с игроков», — приводит слова Крала «Р-Спорт». 0

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