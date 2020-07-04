Гончаренко отметил тонкую грань между победой и поражением

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в 26-м туре чемпионата России.

«Первый тайм был равным, второй смогли развернуть в нашу сторону. Очень тонкая грань между победой и поражением. Арбитр смотрел пенальти в наши ворота.

Все могло качнуться в другую сторону после того, как фола не было, мы оживились, а "Ахмат" на этом фоне растерялся. После первого забитого мяча забили второй и третий.

Конкуренция никуда не делась. Рад за Кирилл Набабкина, ему много от меня доставалось, но сейчас он ярко и качественно играет. Он должен быть лидером в силу возраста. Набабкин в хорошей форме, играет в старте», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат». 0