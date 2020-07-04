ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиСыт по горло. Почему капитану «Барселоны» надоел нынешний клуб
  • 22:56
    • «Бавария» завоевала Кубок Германии
  • 22:18
    • ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»
  • 20:22
    • «Спартак» проиграл «Тамбову» на «Открытие Арене»
  • 18:25
    • «Динамо» уступило «Арсеналу», играя в большинстве
  • 22:32
    • «Локо» и «Сочи» голов не забили, Миранчук не реализовал пенальти
    Все новости спорта

    ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат»

    «Ахмат» — ЦСКА: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    ЦСКА в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги разгромил «Ахмат» — 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Армейцы» открыли счет на 61-й минуте, когда Федор Чалов замкнул прострельную передачу от Ивана Облякова.

    Буквально в следующей атаке Чалов опасно пробил по воротам, голкипер отбил мяч на Николу Влашича, который оторвался от соперника и точно пробил по воротам.

    На 65-й минуте «красно-синие» и вовсе довели дело до разгрома. Константин Кучаев спокойно прошел с правого фланга в центр и прострелил на Арнора Сигурдссона, тот обработал мяч, обыграл Уилкера и мощным ударом поразил угол.

    Окончательный результат на 85-й минуте установил Андрей Семенов, который, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в сетку своих ворот.

    РПЛ. 26-й тур
    «Ахмат» — ЦСКА — 0:4 (0:0)
    Голы: 0:1 — 61 Чалов, 0:2 — 62 Влашич, 0:3 — 65 Сигурдссон, 0:4 — 85, автогол Семенов«Ахмат»: Городов, Семенов, Нижич, Ненахов, Анхель, Иванов (Митришев, 73), Гиголаев (Богосовац, 64), Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Роши, Понсе (Фелипе Визеу, 28)ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Кучаев, Сигурдссон (Васин, 70), Влашич, Чалов (Тикнизян, 80)Предупреждения: Марадишвили (29), Щенников (73)

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место (43 очка), а «Ахмат» — 14-е (27 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 02/07/2020 в 19:09
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Урал»
  • 1.77
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Игра на «Сан Мамес» пройдет без града голов
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • В игре на «Олимпико» соперники сыграют открыто
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.59
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Порту — Белененсеш
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры