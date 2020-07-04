«Ахмат» — ЦСКА: счет матча 0:4, обзор голов

в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги разгромил— 4:0.

«Армейцы» открыли счет на 61-й минуте, когда Федор Чалов замкнул прострельную передачу от Ивана Облякова.

Буквально в следующей атаке Чалов опасно пробил по воротам, голкипер отбил мяч на Николу Влашича, который оторвался от соперника и точно пробил по воротам.

На 65-й минуте «красно-синие» и вовсе довели дело до разгрома. Константин Кучаев спокойно прошел с правого фланга в центр и прострелил на Арнора Сигурдссона, тот обработал мяч, обыграл Уилкера и мощным ударом поразил угол.

Окончательный результат на 85-й минуте установил Андрей Семенов, который, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в сетку своих ворот.

РПЛ. 26-й тур «Ахмат» — ЦСКА — 0:4 (0:0) Голы: 0:1 — 61 Чалов, 0:2 — 62 Влашич, 0:3 — 65 Сигурдссон, 0:4 — 85, автогол Семенов«Ахмат»: Городов, Семенов, Нижич, Ненахов, Анхель, Иванов (Митришев, 73), Гиголаев (Богосовац, 64), Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Роши, Понсе (Фелипе Визеу, 28)ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Кучаев, Сигурдссон (Васин, 70), Влашич, Чалов (Тикнизян, 80)Предупреждения: Марадишвили (29), Щенников (73)

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место (43 очка), а «Ахмат» — 14-е (27 очков). 0