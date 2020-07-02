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    «Манчестер Сити» нацелен на защитников «Наполи» и «Баварии»

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    Состав «Манчестер Сити» может заметно измениться в ближайшее трансферное окно, сообщает The Guardian.

    Давид Алаба
    Давид Алаба

    По информации издания, главный тренер команды Пеп Гвардиола хочет найти долгосрочную замену Давиду Сильве, Фернандиньо и Серхио Агуэро — первый уже точно покинет клуб, а двое других через год могут стать свободными агентами, а также являются возрастными футболистами.

    Кроме того, «Сити» интересуется двумя защитниками — Калиду Кулибали из «Наполи» и Давидом Алабой из «Баварии».

    Отмечается, что в австрийце Гвардиолу привлекает универсальность — он способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны. 0

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