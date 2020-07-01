«Валенсия» — «Атлетик»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 33-го тура чемпионата Испаниипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:2.

В составе клуба из Бильбао дублем отметился Рауль Гарсия (13-я и 47-я минуты).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив Гонсалу Гедеша.

«Атлетик» набрал 48 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» с 46 очками опустилась на десятое место.