«Валенсия» — «Атлетик»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе клуба из Бильбао дублем отметился Рауль Гарсия (13-я и 47-я минуты).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив Гонсалу Гедеша.
«Атлетик» набрал 48 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» с 46 очками опустилась на десятое место.
Примера. 33-й тур
«Валенсия» — «Атлетик» — 0:2 (0:1)
Голы: Рауль Гарсия, 13 (0:1). Рауль Гарсия, 47 (0:2)«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Флоренци (Васс, 84), Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо (Вальехо, 84), Кондогбья, Родриго, Гонсалу Гедеш (Солер, 62), Гомес (Гамейро, 74), Торрес (Черышев, 62)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Де Маркос, 82), Лопес (Весга, 66), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Сансет, 82), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 66), КордобаПредупреждение: Диакаби, 83