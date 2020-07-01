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    «Краснодар» упустил победу в Ростове

    «Ростов» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голова

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    В матче 25-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 13-й минуте. После прострела Вандерсона мяч отскочил от Уткина и Ольссона, доставшись Бергу во вратарской «Ростова». Швед в касание расстрелял дальний угол.

    На 10-й добавленной минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти — мяч задел руку Кайо после удара Осипенко. Попов с «точки» сравнял счет.

    «Краснодар» набрал 45 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» после поражения с 42 очками занимает четвертое место.

    В следующем туре «Краснодар» дома сыграет против «Зенита», а «Ростов» в гостях встретится с «Крылья ми Советов».

    РПЛ. 25-й тур
    «Ростов» — «Краснодар» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Берг, 13. 1:1 — Попов, 90+11, пен«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Чистяков, Байрамян (Хаджикадунич, 62), Зайнутдинов (Ведерников, 87), Саплинов (Попов, 72), Глебов (Норманн, 71), Ионов, Мамаев, Шомуродов (Долгов, 62)«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров, Рамирес, Панталеао, Вандерсон (Фернандеш, 75), Ольссон (Кабелла, 75), Газинский (Черников, 64), Уткин (Сулейманов, 57), Вильена, БергПредупреждения: Шомуродов (59), Саплинов (65), Мамаев (65), Зайнутдинов (68), Черников (79), Сафонов (89), Сулейманов (90), Фернандеш (90)
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