«Ростов» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голова

В матче 25-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Счет был открыт на 13-й минуте. После прострела Вандерсона мяч отскочил от Уткина и Ольссона, доставшись Бергу во вратарской «Ростова». Швед в касание расстрелял дальний угол.

На 10-й добавленной минуте в ворота «Краснодара» был назначен пенальти — мяч задел руку Кайо после удара Осипенко. Попов с «точки» сравнял счет.

«Краснодар» набрал 45 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» после поражения с 42 очками занимает четвертое место.

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет против «Зенита», а «Ростов» в гостях встретится с «Крылья ми Советов».