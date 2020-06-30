ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня
  • 20:41
    • Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»
  • 20:36
    • «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона
  • 22:58
    • «Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
  • 22:13
    • «Валенсия» уволила главного тренера
  • 21:54
    • КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Дубль Маты принес «Хетафе» победу над «Реал Сосьедадом»

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Хетафе Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 32-го тура испанской Примеры «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На дубль Хайме Маты гости ответили забитым мячом Аднана Янузая.

    «Хетафе» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Примеры, дающее право выступать в Лиге Европы, а «Реал Сосьедад» остался на 7-й строчке.

    Примера. 32-й тур
    «Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (1:0)
    Голы: Мата, 20 — с пенальти (1:0). Янузай, 55 (1:1). Мата, 83 (2:1)«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Этебо, 69), Суарес, Оливера, Чема, Кукурелья (Хасон, 82), Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 90), Дуро (Хорхе Молина, 68)«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Джуара, 89), Ле Норман, Пачеко (Субименди, 78), Мерино, Субельдия, Янузай (Виллиан Жозе, 78), Оярсабаль, Исак (Порту, 67)Предупреждения: Оливера, 11. Дуро, 13. Чема, 43. Исак, 66. Суарес, 68. Оярсабаль, 73. Этебо, 79. Мата, 87. Мерино, 88
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Барселона» провалилась с «Сельтой», но молодежь дарит надежду на будущее
  • 28/06/2020 в 14:30
    •
  • Прогноз
  • «Мальорка» — «Сельта»
  • 5.00
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чем закончится первый матч Талалаева у руля «Крыльев Советов»?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Оторвется ли «Ювентус» от «Лацио»?
  • «Дженоа» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие