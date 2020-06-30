Трансферное окно в Германии будет открыто с 15 июля по 5 октября

Немецкий футбольный союз установил новые сроки для трансферных окон.

Первое трансферное окно будет открыто 1 июля и продлится один день. Этот период необходим для регистрации игроков, с которыми клубы уже подписали контракты.

Второе трансферное окно будет открыто 15 июля и закроется 5 октября.

Таким образом, немецкий футбольный союз последовал рекомендациям УЕФА касательно закрытия трансферного периода.

Напомним, что крайний срок регистрации игроков для группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы был назначен на 6 октября 2020 года. 0