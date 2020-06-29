КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение по матчу, который не состоялся из-за вспышки коронавируса в уральской команде.

«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча, которое повлекло за собой срыв игры, КДК РФС присудил "Оренбургу" поражение со счетом 0:3», — говорится в сообщении РПЛ.

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Таким образом, на счету «Краснодара» 44 очка, он занимает третье место и имеет матч в запасе по сравнению с остальными соперниками.

«Оренбург» же идет на 15-м месте, всего на одно очко опережая «Крылья Советов», занимающие последнее место в таблице РПЛ. 0