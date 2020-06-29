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    Экс-игрок «Ливерпуля» покинул пост главного тренера «Брисбен Роар»

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    Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер покинул пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на сайте австралийского клуба.

    Робби Фаулер
    Робби Фаулер

    «Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, главный тренер Робби Фаулер и его помощник Тони Грант не вернутся в клуб», — говорится в заявлении.

    Английский специалист возглавил «Брисбен» в апреле 2019 года. На момент приостановки чемпионата Австралии из-за коронавируса команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Ожидается, что турнир возобновится 16 июля.

    Напомним, Фаулер является легендой «Ливерпуля». Нападающий провел в его составе 330 матчей, в которых забил 173 гола. 0

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