Экс-игрок «Ливерпуля» покинул пост главного тренера «Брисбен Роар»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англиипокинул пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на сайте австралийского клуба.

«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, главный тренер Робби Фаулер и его помощник Тони Грант не вернутся в клуб», — говорится в заявлении.

Английский специалист возглавил «Брисбен» в апреле 2019 года. На момент приостановки чемпионата Австралии из-за коронавируса команда занимает четвертое место в турнирной таблице. Ожидается, что турнир возобновится 16 июля.

Напомним, Фаулер является легендой «Ливерпуля». Нападающий провел в его составе 330 матчей, в которых забил 173 гола. 0