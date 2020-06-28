Уотфорд — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (28.06.2020)

Составы команд:
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Кико, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Этьен Капу, Роберто Перейра, Трой Дини.
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Райан Бертранд, Кайл Уолкер-Питерс, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Уильям Смоллбоун, Шейн Патрик Лонг, Дэнни Ингс.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Уотфорд» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0