Тедеско: Не дали «Уфе» сыграть в ее футбол

Главный тренер «Спартака»оценил работу судей в матче 24-го тура чемпионата России с(0:0).

В концовке встречи был отменен гол красно-белых: в моменте у Самюэля Жиго был зафиксирован офсайд.

«Я не знаю, я принимаю это, нет проблем. Мы играли против соперника, который очень глубоко обороняется. Ожидали этого.

Если посмотрите на результаты "Уфы", то увидите, что в матчах против команд из верхней части таблицы она играет достаточно удачно. Только "Краснодару" уступила.

"Уфа" не пропустила от "Зенита", сыграла 0:0 с "Локомотивом", 0:0 с "Динамо", 0:0 с ЦСКА. Это такая команда — ей сложно забить.

Я доволен тем, как играла наша линия нападения. Мы создавали моменты. Понсе, Джордан, Соболев — у каждого было по моменту

Для нашей молодой команды было важно сыграть умно. Не дать "Уфе" сыграть в ее футбол — не дать ее игрокам убежать в контратаку. У нас это получилось.

Вспомните, против ЦСКА у "Уфы" было несколько моментов, мы же сыграли умно, не дали создать моменты. При этом у нас были возможности.

Ну а концовку вы видели сами. Игра не была яркой. Но ребята действовали умно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Также Тедеско отметил игру своих защитников.

«Хотел бы отметить игру всей линии защиты. Неплохо действовал Ещенко. Маслов и Гапонов хорошо себя показали. Может, в каких-то моментах могли сыграть хитрее, но это вопрос опыта.

Скамейка у нас небольшая. Нет 25-26 человек. Поэтому на протяжении чемпионата у молодых ребят будут шансы, чтобы появиться на поле.

Это будущее "Спартака". Если продолжат прогрессировать, они смогут закрепиться в стартовом составе», — сказал Тедеско. 0