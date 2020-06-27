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    Тедеско: Не дали «Уфе» сыграть в ее футбол

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил работу судей в матче 24-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    В концовке встречи был отменен гол красно-белых: в моменте у Самюэля Жиго был зафиксирован офсайд.

    «Я не знаю, я принимаю это, нет проблем. Мы играли против соперника, который очень глубоко обороняется. Ожидали этого.

    Если посмотрите на результаты "Уфы", то увидите, что в матчах против команд из верхней части таблицы она играет достаточно удачно. Только "Краснодару" уступила.

    "Уфа" не пропустила от "Зенита", сыграла 0:0 с "Локомотивом", 0:0 с "Динамо", 0:0 с ЦСКА. Это такая команда — ей сложно забить.

    Я доволен тем, как играла наша линия нападения. Мы создавали моменты. Понсе, Джордан, Соболев — у каждого было по моменту

    Для нашей молодой команды было важно сыграть умно. Не дать "Уфе" сыграть в ее футбол — не дать ее игрокам убежать в контратаку. У нас это получилось.

    Вспомните, против ЦСКА у "Уфы" было несколько моментов, мы же сыграли умно, не дали создать моменты. При этом у нас были возможности.

    Ну а концовку вы видели сами. Игра не была яркой. Но ребята действовали умно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Также Тедеско отметил игру своих защитников.

    «Хотел бы отметить игру всей линии защиты. Неплохо действовал Ещенко. Маслов и Гапонов хорошо себя показали. Может, в каких-то моментах могли сыграть хитрее, но это вопрос опыта.

    Скамейка у нас небольшая. Нет 25-26 человек. Поэтому на протяжении чемпионата у молодых ребят будут шансы, чтобы появиться на поле.

    Это будущее "Спартака". Если продолжат прогрессировать, они смогут закрепиться в стартовом составе», — сказал Тедеско. 0

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