«Атлетик» — «Мальорка»: счет 3:1, обзор голов

В матче 32 тура испанской Примерыу себя дома переигралсо счетом 3:1.

Рауль Гарсия на 16 минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Позже Охиан Санчет с передачи Унаи Лопеса удвоил преимущество «басков».

На 69 минуте встречи арбитр назначил второй пенальти, но на этот раз в пользу гостей. Шансом воспользовался Анте Будимир.

Асьер Вильялибре не оставил «Мальорке» шансов, забив третий гол хозяев на 90 минуте поединка.