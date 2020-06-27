«Атлетик» — «Мальорка»: счет 3:1, обзор голов

Рауль Гарсия
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Рауль Гарсия на 16 минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Позже Охиан Санчет с передачи Унаи Лопеса удвоил преимущество «басков».
На 69 минуте встречи арбитр назначил второй пенальти, но на этот раз в пользу гостей. Шансом воспользовался Анте Будимир.
Асьер Вильялибре не оставил «Мальорке» шансов, забив третий гол хозяев на 90 минуте поединка.
Примера. 32 тур
«Атлетик» — «Мальорка» — 3:1
Гол: 1:0 — 16, пенальти Рауль Гарсия, 2:0 — 24 Сансет, 2:1 — 70, пенальти Будимир, 3:1 — 90 Вильялибре«Атлетик»: Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Рауль Гарсия (Кодро, 84), Дани Гарсия, Сансет (Вильялибре, 75), Унаи Лопес (Весга, 84), Муниаин (Кордоба, 62), Уильямс (Де Маркос, 75)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Раильо, Вальент (Гамес, 87), Посо, Севилья, Дани Родригес, Кубо, Баба (Будимир, 46), Лаго Джуниор (Трайковски, 58), Эрнандес (Пратс, 68)Предупреждения: Будимир (66), Рауль Гарсия (76), Раильо (82)