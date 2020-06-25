Защитник «Пари Сен-Жермен» перешел в дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» на своем официальном сайте объявила о подписании защитника «Пари Сен-Жермен»

Контракт «шмелей» с 28-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Менье переходит в «Боруссию» на правах свободного агента, так как его соглашение с парижанами истекает в конце июня.

«Менье — игрок, который доказал свое качество на самом высоком уровне, в том числе в Лиге чемпионов и национальной сборной, его опыт принесет нам много пользы», — сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Бельгиец выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2016 года, в общей сложности он провел за команду 128 матчей, забил 13 мячей. 0