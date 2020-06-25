Гасперини: Кажется, «Аталанта» больше не нуждается в тренере

Главный тренерпрокомментировал волевую победу своей команды над(3:2) в матче 27-го тура Серии А. Из-за дисквалификации он смотрел игру с трибун.

«Невесело смотреть матч с трибун, потому что ты не можешь сделать ничего, даже дать совет своим игрокам. Это было непросто, но в то же время я очень доволен, потому что сложилось впечатление, что этой команде больше не нужен тренер. Они точно знают, что делать. Им достаточно слова или жеста, чтобы сделать то, что нужно.

У этой "Аталанты" есть зрелость и непоколебимая уверенность в своих силах даже в самых сложных ситуациях, как сегодня вечером. Отыграться с 0:2 в матче с такой командой, как "Лацио", постоянно сохраняя уверенность, что мы перевернем ход матча — немногие команды способны на это», — приводит слова тренера Football Italia.

«Аталанта» с 54 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Лацио» (62) — второй. 0