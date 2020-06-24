«Шинник» и «Урал» огласили составы на четвертьфинал Кубка России

Стали известны стартовые составы «Шинника» и «Урала» на матч 1/4 финала Кубка России.

Встреча пройдет в Ярославле и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Шинник»: Яшин, Стешин, Патрашко, Покидышев, Эктов, Зинков, Алейников, Олейников, Самойлов, Самодин, Низамутдинов.

Запасные: Гошев, Вовк, Поляков, Бетюжнов, Пухов, Мацхарашвили, Масленников, Гонгапшев.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Золотов, Бавин, Емельянов, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик, Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Герасимов, Насыров, Ароян, Ефремов, Магомедов, Калинин, Шаболин, Юсупов.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0