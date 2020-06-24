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    Кто станет последним полуфиналистом Кубка России?

    «Шинник» — «Урал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 1/4 финала Кубка России 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Урал»
    Павел Погребняк
    В среду, 24 июня, ярославский «Шинник» на своем поле примет екатеринбургский «Урал» в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч на арене «Шинник» начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Шинник» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Кубок 24 Июня 2020 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Шинник»

    Ярославский клуб стартовал в Кубке России на стадии 1/32 финала, обыграв в августе прошлого года на своем поле ивановский «Текстильщик» со счетом 1:0 благодаря голу 39-летнего Эльдара Низамутдинова.

    На стадии 1/16 финала в сентябре 2019 года «Шинник» на своем поле прошел по пенальти «Сочи». В основное время и экстра-таймы голов забито не было, а в серии пенальти ярославцы были точнее — 5:4.

    В 1/8 финала, в октябре, «Шинник» в гостях по пенальти одолел «Нижний Новгород» — 2:2 (3:0). Ведя 2:0 и упустив победу на последних минутах основного времени, ярославцы опять были точны в пенальти.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Перед приостановкой, а потом и досрочным завершением ФНЛ, «Шинник» в гостях победил «Енисей» (3:1) и дома уступил «Ротороу» (0:1), финишировав на 8-м месте.

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    • Готовиться к кубковому матчу «Шинник» начал с 1 июня, а 18 июня провел контрольный матч с «Химками» (2:0), с которыми может встретиться в полуфинале Кубка.

    «Урал»

    Екатеринбуржцы стартовали в Кубке России на стадии 1/16 финала, победив в сентябре прошлого года на своем поле «Черноморец» со счетом 2:0 — дубль оформил Погребняк.

    В 1/8 финала «Урал» по пенальти одолел на своем поле тульский «Арсенал» — 2:2 (5:4). Забив по два гола в первом тайме, команды дотянули до серии одиннадцатиметровых.

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    • Перед паузой в чемпионате уральцы успели провести три матча: в конце февраля «оранжево-черные» поделили очки в Москве с ЦСКА (1:1), после чего потерпели фиаско от «Сочи» (0:2) и «Зенита» (1:7).

    Во время паузы из-за коронавируса «Урал» понес потери — Павел Погребняк попал в больницу с COVID-19, и только сейчас начинает тренироваться вместе с командой в общей группе.

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    После возобновления РПЛ, «Урал» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» (1:2), несмотря на то, что гости заканчивали матч в меньшинстве.

    После 23 туров чемпионата России «Урал» с 25 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 27-43, 5 голов забил Эрик Бикфалви.

    Календарь и таблица РПЛ

    Команды встречались в 1/8 финала Кубка России 2017/18, «Урал» уступил «Шиннику» (0:3). В плей-офф Кубка ФНЛ 2017/18 «Урал» победил 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Шинника» — 4.70, победа «Урала» — 1.85, ничья в основное время — 3.30.

    На выход «Шинника» в полуфинал дают коэффициент 3,0, за проход «Урала» — 1,40.

    Команды в последних кубковых матчах дотягивали до пенальти, да и после перерыва еще не набрали ход, прогнозируем, что в основное время победитель может и не определиться.

    Встреча вряд ли будет результативной. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.55 и «Обе забьют — нет» за 1.65. 0

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