Гендиректор «Ротора» назвал задачу клуба на следующий сезон

Андрей Рекечинский
«Ротор»
«Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам. До середины июля будем готовиться в Волгограде.
Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%», — цитирует Рекечинского ТАСС.
«Наша главная цель — закрепиться в премьер-лиге», — добавил он.
Напомним, сезон в ФНЛ был завершен досрочно. На момент остановки турнира «Ротор» лидировал в соревновании. 0