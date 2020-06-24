Гендиректор «Ротора» назвал задачу клуба на следующий сезон

Генеральный директорназвал цель клуба на следующий сезон, в котором команда впервые с 2004 года сыграет в РПЛ.

«Мы очень рады, что все ребята здоровы и смогли приступить на этой неделе к полноценным тренировкам. До середины июля будем готовиться в Волгограде.

Второй сбор планируем провести в Кисловодске, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Сейчас такое время, что нельзя быть уверенным в чем-то на 100%», — цитирует Рекечинского ТАСС.

«Наша главная цель — закрепиться в премьер-лиге», — добавил он.

Напомним, сезон в ФНЛ был завершен досрочно. На момент остановки турнира «Ротор» лидировал в соревновании. 0