Тоттенхэм — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.06.2020)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Марк Ноубл, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Майкл Антонио.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 1:0. 0