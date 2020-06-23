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    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.06.2020)

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли, Лукас Моура, Гарри Кейн.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Марк Ноубл, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Майкл Антонио.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 1:0. 0

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