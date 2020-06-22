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    Тренер «Ростова» обратился к болельщикам

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    Старший тренер молодежки «Ростова» Заур Тедеев, руководивший основной командой в игре с «Сочи», поблагодарил болельщиков за поддержку и признался, что говорил игрокам в раздевалке.

    Заур Тедеев
    Заур Тедеев

    «Дорогие болельщики, я хочу обратиться к вам и выразить благодарность за ту поддержку, которую каждый из нас чувствовал все это время — когда мы летели на матч, когда мы играли, когда вернулись домой. Увиденное меня поразило, я считаю, что лучше болельщиков в российском футболе сейчас нет.

    Конечно, очень сложно найти какие-то слова и оправдания нашей игре, их просто нет. Сегодня у нас есть главная команда и мы все видим, в какой футбол она играет. У нас работает Академия, наша основная задача — воспитывать конкурентоспособных игроков для Премьер-лиги и различных возрастов сборной России. Философия нашей Академии — играть в стремительный футбол, ни в коем случае не закрываться, а стараться больше контролировать мяч, навязывать определенную борьбу, которая позволит нам отодвинуть мяч подальше от наших ворот. Поэтому в игре с "Сочи" мы часто встречали соперника высоко, мы не становились всей командой перед своей штрафной и в каждый наш выход из обороны в атаку мы стремились к тому, чтобы вратарь делал больше нацеленных передач в определенные зоны или разыгрывал мяч через центральных защитников.

    Мы понимаем, что по антропометрическим данным наши мальчики очень сильно уступали, но я им сказал в раздевалке: "Я хочу сегодня стать вашим отцом, который будет спокойно смотреть на ошибки, которые вы будете совершать в игре. Не переживайте, постарайтесь с первых минут настроить себя таким образом, чтобы за вас стала радоваться вся Россия".

    И знаете, им что-то удалось. Мне было сложно вообще говорить, найти слова и оправдания по итогу игры, их нет. Мы принимаем этот результат как данность, которую невозможно было избежать. Но я горд своими парнями, горд работой нашей Академии, своим тренерским штабом в молодежке, горд руководством, которое не искало оправданий и отговорок, чтобы перенести матч, и это в тот момент, когда на кону стоят медали и путевка в Лигу чемпионов.

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    • Мне звонил капитан нашей команды Ивелин Попов и поблагодарил от имени игроков основного состава, я тоже хочу поблагодарить парней, а также пожелать добра и большой удачи главному тренеру "Ростова" Валерию Карпину. Поверьте, ему сейчас тяжелее всего. И еще раз огромное спасибо вам, наши дорогие болельщики. Последние дни еще раз показали, что у нас большая и сильная семья и мы все выдержим», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Ростова». 0

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