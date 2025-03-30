До матча
«Краснодар»
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 46 очков в 21-м матче. «Быки» одержали 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив 39 голов и пропустив 13 мячей в свои ворота.
После ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в первом матче после возобновления сезона, подопечные Мурада Мусаева больше не теряли очков. «Быки» одержали победы над «Пари НН» (3:0) и «Ростовом» (1:0), не пропустив при этом ни одного гола.
«Факел»
«Факел» находится в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда из Воронежа набрала 14 очков в 21-м матче: 2 победы, 8 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:29.
Перед паузой на матчи сборных «Факел» потерпел три поражения подряд, не забив ни разу. Команда уступила «Зениту» (0:2), «Химкам» (0:1) и прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Оренбургу» (0:1).
Личные встречи
В матче первого круга была зафиксирована ничья.
В шести очных встречах команды одержали по одной победе, а ещё четыре матча завершились вничью.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Факел» с коэффициентом 2.10.