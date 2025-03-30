Лидер турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» на своем поле сыграет с «Факелом» в матче 22-го тура. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 46 очков в 21-м матче. «Быки» одержали 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив 39 голов и пропустив 13 мячей в свои ворота.

После ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в первом матче после возобновления сезона, подопечные Мурада Мусаева больше не теряли очков. «Быки» одержали победы над «Пари НН» (3:0) и «Ростовом» (1:0), не пропустив при этом ни одного гола.

«Факел»

«Факел» находится в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда из Воронежа набрала 14 очков в 21-м матче: 2 победы, 8 ничьих и 11 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:29.

Перед паузой на матчи сборных «Факел» потерпел три поражения подряд, не забив ни разу. Команда уступила «Зениту» (0:2), «Химкам» (0:1) и прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Оренбургу» (0:1).

Личные встречи

В матче первого круга была зафиксирована ничья.

В шести очных встречах команды одержали по одной победе, а ещё четыре матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Факел» с коэффициентом 2.10.